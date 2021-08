Depuis 2020, Jo, participait avec joie à l'un des programme phare de la chaine privée "Vu à la télé". Selon nos confères de Cinétélérevue, Jo est décédé le 28 juin dernier. Ce pensionnaire d'un home partageait ses avis sur les émissions entouré de ses amis Jean-Claude, Laure et Éliane.

L’ancien mécanicien -mais aussi routier et taximan- aurait succombé à un arrêt cardiaque après avoir subi une opération. "C’était un homme formidable, généreux, il avait le cœur sur la main, confie son amie Éliane, qui le décrivait comme un vrai boute-en-train, au magazine belge. Il va énormément me manquer".



Comme le rappelle toujours Cinétélérevue, ce n'est malheureusement pas le premier décès survenu dans Vu à la télé. Début 2020, déjà, c’est Thérèse, qui faisait aussi partie du quatuor des canapés vivant dans un home, s’était éteinte. Après Emma et Michel, il s’agissait du troisième décès issu du home... En dehors de ces lieux, les téléspectateurs se souviennent surtout du décès de Stéphane, en 2019, qui formait un duo avec la Bruxelloise Danièle lors des premières saisons. Ce dernier est mort des suites d’une nécrose intestinale provoquée par un choc septique, comme on vous en parlait ici.



L’émission "Vu à la télé" reviendra néanmoins pour une nouvelle saion dès ce dimanche 12 septembre sur RTL-TVI. Et la rédaction présente ses plus sincères condoléances à ses proches et famille.