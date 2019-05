La présentatrice météo se mobilise contre la montées des extrêmes et de la banalisation du racisme.

Ce vendredi, à deux jours des élections, Gaelle van Rosen, influeuceuse et fondatrice du mouvement Fifty Shades of Racism, a décidé de réagir face à la montée des extrêmes en organisant une grande exposition urbaine. Cette dernière s’est faite en collaboration avec Inside Out Project, le concept de JR, un célèbre artiste qui a fait le même type de street art engagé à New-York et au Louvres à Paris.

De 16 heures à 22 heures, 500 portraits géants de Bruxellois mobilisés ont trouvé leur place sur les marchés du Mont des arts. Parmi eux, le portrait de Cécile Djunga, comédienne et présentatrice météo de la RTBF. "Pour moi il est capital de prendre part à ce genre de démarche citoyenne car la xénophobie n'est pas uniquement mon problème, c'est l'affaire de tous. Nous devons unir nos forces, sortir du silence pour lutter contre la bêtise humaine et faire évoluer les mentalités. En tant que citoyens, nous avons tous une voix et nous devons la libérer. C'est notre responsabilité collective", explique Cecile Djunga. L’animatrice en profite pour citer une célèbre phrase de Bobby Seale : "Tu ne combats pas le racisme avec le racisme, le meilleur moyen de lutter contre le racisme est la solidarité."