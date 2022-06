Si la plupart des aventuriers de Koh-Lanta l'ont toujours assuré de manière catégorique (impossible d'avoir une libido sur ce jeu à cause de la faim, de la fatigue et du manque d'hygiène), une scène avait pertubé la Toile lors de l'épisode du 24 mai dernier où Amber et Bastien ont remporté un jeu de confort. A savoir: partir à la rencontre d'une femme protégeant les tortues mais aussi et surtout un succulent repas et une nuit confortable dans un nid douillet. Sauf... qu'un détail a interloqué les téléspectateurs et internautes du jeu présenté par Denis Brogniart. En effet, au réveil des deux candidats, au pied de leur lit, traînait une sorte d'emballage rouge que les internautes ont tous pris pour un préservatif!



Une séquence devenue virale et à laquelle Olga, éliminée ce jour là, n'a pas échappé alors qu'elle n'avait rien à voir avec cette folle rumeur. "Ça me fait rire ! Beaucoup rire, même, expliquait-elle à Purepeople. C'est improbable. C'est internet, quoi. Beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux cette année. Il est impossible qu'un préservatif se retrouve là comme ça. On est dans un jeu, tellement pas concentré sur un préservatif. On a parlé entre nous, on s'est demandé si des garçons ou des filles pensaient à ça. On est tous tombé d'accord pour dire qu'il n'y a pas de libido durant l'aventure".



Ambre a ensuite remis les pendules à l'heure ce mercredi, vu qu'elle a été éliminé ce mardi 14 juin. "Ce n'est autre qu'un pétale de fleur !", a-t-elle insisté, ausis auprès de PurePeople. "Pour moi, c'est énorme. Autant parfois il y a quelques articles qui ne font pas toujours plaisir, mais alors là... Je me dis qu'il faut vraiment être un peu demeuré pour y croire. Quand je suis tombée dessus, j'ai éclaté de rire."