Parmi les participants, on retrouvera, par exemple, un prêtre français, venu tenter sa chance devant ses fidèles. Une première pour le jeu télévisé auquel s’est également frotté l’homme le plus tatoué de France. Trois anciens candidats de Koh-Lanta, à savoir Claude, Jérémy et Candice, seront aussi de la partie, au même titre que Chloé Henry, ancienne candidate belge de Ninja Warrior.