Crise sanitaire oblige (avec les normes de distanciation, port du masque et autre réduction de personnes dans un studio), le service public doit s'adapter et innover. Après avoir opté pour l'option du public virtuel pour son télécrochet phare -The Voice Belgique - en plein enregistrement de ses Blinds, place au Grand Cactus d'emboiter le pas.

Si Jérôme de Warzée espérait avoir un public live malgré tout vu que l'émission ne se tourne pas en direct, la RTBF a tranché en cette veille de nouveau comité de concertation qui ne devrait rien changer aux mesures en vigueur.

Suivre l'enregistrement depuis son canapé mais seul devant son écran

Ce mercredi 18 novembre, il vous sera en effet possible d'assister à l'enregistrement de l'émission depuis votre canapé. Le studio accueillant donc son premier public virtuel. "Vous serez donc aux premières loges de cette émission, pas comme les autres, qui sera diffusée le lendemain, à 20h30 sur Tipik", annonce fièrement la RTBF par communiqué. L'objectif est d’apporter de la vie sur le plateau, de rire ensemble, et d'encourager les comédiens, tout en gardant toutes les précautions nécessaires."

Pour s'inscrire? "Envoyez, avant ce dimanche 15/11 à minuit, un mail à cactus@rtbf.be avec pour objet: 'Inscription à l'enregistrement du 18/11'." La RTBF précise que seules les 60 premières inscriptions seront prises en compte et que certains critères devront être respectés :