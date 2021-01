Le spectacle de François Pirette, c’est la tradition des fêtes de fin d’année pour les téléspectateurs de RTL-TVi. Pour preuve, chaque année -ou presque-, l’humoriste préféré des Belges réalise des records d’audience. L’année dernière, les deux parties de son "Borain des Bois" avaient rassemblé chacune d’entre-elles plus d’un demi-million de personnes (soit 564.655 et 512.941). En 2018, François Pirette, avec son "Comic’out" avait attiré 539 048 téléspectateurs (et il avait même réalisé un nouveau record -648 868- avec son "Comique de garde").

Des audiences similaires avec 2017 (564 710 téléspectateurs pour son "François Pirette est complètement ma boule") mais bien en dessous de son record historique dix ans auparavant avec les 950.000 de son show "Asile Politique" (2007). Ou encore des cartons en 2006 (882.000 avec "Chaleur charbon"), en 2008 (les 872.000 de "Wallowine", meilleure audience de l’année) et 2011 avec sa parodie du discours de Noël du Roi dans "Jingles Belges" (880.000).

Même si les audiences du replay (sur RTLPlay) ne sont pas encore comptabilisées dans les 419.700 téléspectateurs de son "SRAS et paillettes", force est de constater que l’habituel champion des audiences subit une sérieuse baisse de régime -il fait même près de 80 000 téléspectateurs de moins que l’émission consacrée à Plastic Bertrand diffusée juste avant (496 200)- en cette saison covidée. Et ce, malgré un show technique bluffant qui a marqué les esprits ce dimanche soir.