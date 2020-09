La grande soirée du Télévie

C’est une 32e édition du Télévie totalement inédite que s’apprêtent à vivre les Belges. Initialement prévue au mois d’avril, la traditionnelle soirée de clôture de la grande action de mobilisation a été reportée à ce samedi. "On peut se passer de l’Euro de football ou des Jeux Olympiques pendant un an mais pas du Télévie car il y a trop d’espoir en jeu", a déclaré Philippe Jaumain, coordinateur général de l’opération, lors de la conférence de presse de l’événement. Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, celle-ci, intitulée Le Télévie s’invite chez nous, se déroulera exceptionnellement dans les locaux de RTL Belgium et, pour la première fois, sans public.

La chaîne privée ne se fait pas d’illusions. L’annulation de nombreux événements caritatifs suite à la crise sanitaire aura probablement un impact sur le compteur final. Les 13,1 millions d’euros rassemblés lors de l’édition précédente ne pourront certainement pas être atteints cette fois-ci. "On ne battra pas de record cette année", regrette Philippe Delusinne, CEO de RTL Belgium. Il ne faut pas abandonner le combat pour autant. À défaut de remettre leur chèque sur le plateau de télévision, les 400 comités du Télévie seront invités, cette fois-ci, à remettre leur chèque aux animateurs qui viendront à leur rencontre. "Ceux-ci raconteront, en toute sécurité leur histoire et remettront leur chèque", explique RTL Belgium. "On a mis le paquet pour créer des moments forts qui permettront de faire des dons qu’ils n’auraient pas pu faire sinon." À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles…

Un parrain concerné

Après Matt Pokora (parrain du Téléthon cette année), c’est au tour d’Agustin Galiana de devenir le parrain du Télévie. Le chanteur et acteur de la série Clem est un habitué de l’événement. C’est d’ailleurs par le biais de ce dernier qu’il avait fait connaissance de la jeune Johanna, sa première fan qui a malheureusement perdu son combat contre le cancer en 2018. "J’ai accepté d’être le parrain de cette édition pour rendre hommage à Johanna. Elle était un exemple à suivre, une battante et surtout une amie", confie le comédien qui ajoute que sa propre famille a, elle aussi, été touchée par le cancer. "On est tous touchés de près ou de loin par la maladie. On a tous connu quelqu’un qui s’est battu contre cette saleté."