Si, dans un premier temps, le jeune homme de 21 ans a créé un grand moment d’émotion sur le plateau de The Voice, la plus belle voix ce samedi soir sur TF1, Tarik a ensuite attisé la fureur des internautes. En cause ? Son slam, sur une chanson et composition personnelles de sa part - qui a fait fondre en larmes Vianney - et qui parle d’avortement.

En effet, juste après son interprétation de "Chemins de traverse" de Grand Corps Malade, Tarik s’est laissé aller à son slam personnel où les paroles évoquent une femme qui a décidé de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG) et qui s’adresse à son embryon. "Mon fils je te regarde mais doucement tu disparais. Alors je m’accroche à toi et au rêve que tu étais. Car oui tu n’es pas né et je ne te verrai jamais. Mon fils ne m’en veut pas, mais je vais devoir t’avorter."

La gent féminine monte au front

Du côté des internautes féminines, c’est l’indignation. "Mais c’est qui ces gars qui parlent de l’avortement comme si ça se passait dans leur corps ? s’est ainsi notamment plainte l’activiste Marguerite Stern. Arrêtez de tout ramener à vous. L’avortement est une affaire de femmes !"

Une téléspectatrice parle d’un "texte dangereux. On a mis des siècles à obtenir quelques droits et des mecs qui ne connaissent rien à la vie essaient de nous culpabiliser du peu de droits qu’on a, berk".

Une autre renchérit dans la même veine : "Si vous pouviez arrêter de donner une conscience à des fœtus, si vous pouviez arrêter de narrer l’avortement comme un trauma, si vous pouviez arrêter de nourrir l’imaginaire anti-avortement. "

Bref, des internautes choquées par le côté culpabilisant pour la femme du texte de Tarik. Et ce, malgré une prestation vocale cinq étoiles du jeune homme qui continuera toutefois l’aventure avec Marc Lavoine, seul coach à s’être retourné.

P.-Y.P.