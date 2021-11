La Brocante by Alexandra Morel se situe "au soixante-dix rue Blaes à Bruxelles… au septante, pardon (sourire) !"

L’acheteuse star de l’émission Affaire conclue - diffusée sur France 2 et la RTBF - est venue vendredi dernier avec trois camions pour commencer à décharger ses antiquités avant une inauguration en grande pompe le vendredi 19 novembre à partir de 19 heures. "Et après, on va enchaîner sur un week-end d’estimation et d’achats."

Pourquoi vouloir ouvrir absolument en Belgique ?

(...)