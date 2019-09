Un malheur n’arrivant jamais seul, une ancienne candidate de Danse avec les stars menace de porter plainte en justice contre la production de l’émission qu’elle accuse de trucage. L’animatrice et ex-chroniqueuse des Terriens du dimanche, Hapsatou Sy avait participé à la huitième saison du programme dont elle avait rapidement été éliminée. Samedi, c’est sur son compte Instagram qu’elle a déballé ses griefs, révélant les manigances de la production. Il lui aurait été demandé de feindre une romance avec son partenaire de danse (Jordan Mouillerac) alors même que son compagnon dans la vie, Vincent Cerutti, participait aussi à DALS. Le fait qu’elle ait refusé que son père vienne dans la Red room où attendent les danseurs avant de monter sur le parquet aurait aussi déplu à TF1, poussant la production à l’éliminer bien plus tôt que prévu.

Vidéo à l’appui, elle explique que pendant des semaines, Élodie Gossuin, également participante, a été attaquée avec la plus grande violence par les internautes qui considéraient que c’est elle qui aurait dû être éliminée et non Hapsatou Sy, tout cela sans que la production intervienne. "Ils ont laissé les gens taper sur quelqu’un qui ne le méritait pas alors qu’ils étaient responsables de la situation, dit-elle à propos des producteurs de DALS. La vérité ? La scène que vous voyez là, parfaitement orchestrée, n’aurait jamais dû avoir lieu car les votes et les notes du jury amenaient à un résultat qui ne m’opposait pas du tout à Élodie mais à un autre candidat." Et elle ajoute : "Elle était l’une des plus populaires au niveau du vote du public. La mettre en ballottage face à moi incitait les téléspectateurs à voter encore plus la semaine suivante pour qu’elle ne soit pas en danger. […] Les votes du public rapportent beaucoup d’argent. Il faut donc qu’il y en ait un maximum."

L’ex-candidate de l’émission ne se contente pas d’accuser, elle menace aussi d’agir en justice. "J’ai un pied fêlé qui ne se remet pas, je dois avoir des infiltrations tous les quatre mois qui me provoquent des douleurs au niveau du dos", a-t-elle confié à Public.