Lépanges-sur-Vologne, le 16 octobre 1984. La France s’apprête à connaître l’un des faits divers les plus marquants de son histoire. Disparu en fin d’après-midi alors qu’il était dans le jardin du domicile familial, Grégory Villemin, un petit garçon de quatre ans, est retrouvé, quelques heures plus tard, dans la Vologne, bonnet rabattu sur visage, ligoté, pieds et poings liés. À l’époque, Bernard Laroche, un parent, a été mis en examen pour le meurtre de l’enfant. Il est ensuite libéré en raison d’erreurs de procédure et tué par Jean-Marie Villemin, le père de Grégory. Plusieurs membres de la famille ont été entendus lors de cette affaire. La piste du complot familial a également été évoquée. Bien que rouvert à deux reprises, en 2008 et en 2010, cette affaire reste toujours non-résolue, trente-sept ans après les faits.