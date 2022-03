La onzième saison de The Voice, la plus belle voix bat son plein sur TF1. Ce samedi, le télécrochet en sera à sa sixième audition à l'aveugle, une étape déterminante pour les talents puisqu'elle détermine qui intégrera une équipe et fera donc partie de l'aventure.

Comme chaque année, de nombreux Belges tentent leur chance à l'émission dénicheuse de talents. Après Axel Hirsoux, Samuel Najii ou encore Pauline, c'est Cherine qui se lancera ce samedi soir. Mais, pour l'Anversoise de 26 ans, ce n'est pas une première sur le plateau français. En 2019, la jeune femme s'était déjà présentée aux auditions à l'aveugle. Malheureusement, aucun coach ne s'était retourné. "C'était une déception, c'est vrai mais ça ne m'a pas démotivé Mais, j'étais très contente de chanter en français et de rencontrer le public français", explique Cherine qui, trois ans plus tard, recevait un coup de fil de la production de The Voice, la plus belle voix pour retenter à nouveau l'expérience. "Au début, je ne voulais pas revenir. J'ai dit à la personne qui s'occupait du casting que maintenant j'écrivais des textes et que je ne chantais plus. Mais à peine après avoir raccroché, je me suis dit :"Non, il faut que tu le fasses!" J'ai donc rappelé en lui disant que je revenais sur ma décision. Je n'appréhende pas que les coachs ne se retournent pas. Je l'ai déjà vécu, ce n'est pas la fin du monde."