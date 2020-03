Fayz et Sarah Schwab s’affronteront, ce samedi soir, sur le plateau de The Voice.

Ce samedi soir, Fayz et Sarah Schwab, deux talents de l'équipe d'Amel Bent, s'affronteront lors des Battles de The Voice, la plus belle voix. Lors des Auditions à l'aveugle, le premier, Bruxellois, avait épaté le jury en reprenant Abdel Khader d'1,2,3 Soleil. Celle qui habite à la frontière, et qui se produit donc souvent en Belgique, avait, quant à elle, opté pour Derrière l'amour de Johnny Hallyday. Deux univers différents qui s'affronteront sur le plateau de TF1 lors d'un show explosif.

"J'ai eu l'occasion de voir Sarah en répétitions. C'est une adversaire de taille, il n'y a pas de doute", déclare Fayz à propos de la jeune femme. "On doit tous les deux se soutenir pour être moins stressés. On n'a pas toujours été d'accord sur la façon de chanter notre duo mais on a finalement trouvé un terrain d'entente", explique cette dernière. "On a des univers différents mais c'est un avantage dans cette Battle."

Quels conseils vous a donné votre coach Amel Bent?

Fayz: "C'est une coach qui a beaucoup de caractère. Elle sait ce qu'elle veut et a énormément d'énergie. Dès que j'arrive sur scène, j'ai besoin de faire le show. Elle m'a demandé de canaliser mon énergie, de ne pas trop en faire."

Sarah Schwab: "Amel est naturelle et chouette. Si elle a quelque chose à dire, elle n'y va pas par quatre chemins. Honnêtement, le seul conseil qu'elle m'ait donné pour cette Battle, c'est d'être le plus possible en communion avec Fayz."

Quel est votre objectif en participant à The Voice, la plus belle voix?

Fayz: "De partager mon art avec les gens. Mon but est de me faire connaître et de faire connaître mon talent pour pouvoir en vivre idéalement."

Sarah Schwab: "De mon côté, je voulais prendre ma revanche par rapport à The Voice Kids en allant au-delà des Battles. Je veux également être fière de ce que je fais sur scène. Je suis une éternelle insatisfaite. Je suis très dure envers moi-même."

Sarah, lorsque vous vous regardez à la télévision, vous ne pouvez donc pas vous empêcher de vous analyser...

Sarah Schwab: "Exact. Je passe ma prestation au peigne fin. Je me dis que j'aurais pu faire les choses autrement. J'ai, par exemple, diffusé une vidéo au lendemain de mon Audition à l'aveugle en interprétant le titre de Johnny comme j'aurais dû le faire sur scène."

Comment réagissent vos proches à votre participation à The Voice?

Fayz: "Beaucoup sont étonnés mais surtout contents pour moi. C'est une fierté pour eux de me voir à la télévision française."

Sarah Schwab: "J'ai eu des réactions assez positives. Par contre, cette participation entraîne aussi beaucoup de jalousie. Je le vois surtout à la fac. Je suis parfois déçue des réactions de certaines personnes."