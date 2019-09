L’histoire est peut-être un éternel recommencement, elle n’en reste pas moins parfois très surprenante. Prenez le cas des Simpson. Lors du rachat de la Fox par Disney, personne ne donnait cher de la peau des habitants jaunâtres de Springfield. Trop impertinents, trop moqueurs vis-à-vis de la firme aux grandes oreilles rondes, leur avenir semblait scellé. Et la confirmation de deux nouvelles saisons n’y changeait pas grand-chose : pour bien des analystes, elles n’étaient destinées qu’à enrichir la série la plus longue de la télé et augmenter sa valeur pour la plateforme de streaming.

Mais, chez Disney, rien n’est laissé au hasard. Une enquête a été commanditée auprès de Parrots Analytics pour déterminer les attentes de futurs abonnés de Disney +. Basée sur des milliards de données tirées des réseaux sociaux, des commentaires, des blogs, des likes, des critiques et des interactions, elle a débouché sur un résultat surprenant. Pour les millions de souscripteurs en puissance de la plateforme de streaming, un programme s’impose très largement devant les autres comme le plus grand pôle d’attraction : Les Simpson ! Dès lors, en plus des deux nouvelles saisons déjà programmées, un deuxième long métrage est ajouté à l’agenda de Matt Groening. Ainsi qu’un projet de spin-off. Le producteur Matt Selman a confirmé que tout cela était bel et bien à l’étude. "Je pense que Disney nous soutiendra énormément dans tout ce que nous voudrions entreprendre, que ce soit une mini-série un peu dingue autour d’un personnage secondaire ou un film qui vous surprendrait. Le studio nous soutient dans notre créativité et cela nous offre de nouvelles opportunités pour cette série, au-delà du format traditionnel."

Sans rien dévoiler de ce qui se trame, le créateur de la saga, Matt Groening, s’est lui montré encore plus affirmatif : "Pas de doute, il y aura un autre film avec les Simpson un de ces jours. Je pense que Disney en veut pour son argent." Qui aurait osé parier sur cette suite voici deux ans ? Décidément, les Simpson ne cessent de surprendre.