"Je pense que j’ai été sélectionnée pour ma personnalité dynamique", affirme Lu-Anh qui, parmi plus de 5 000 candidats au départ, se retrouve parmi les 14 (et non plus 12) pâtissiers de la nouvelle saison du célèbre concours culinaire de M6. En effet, l’émission a élargi son panel en intégrant une candidate en fauteuil roulant (Sophie) mais aussi d’autres nationalités (Suisse, Canada, Israël) comme notre représentante belge d’origine vietnamienne.

(...)