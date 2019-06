La candidate de Koh-Lanta poste régulièrement des photos d'elle sur Instagram.

Au fur et à mesure de l'aventure diffusée actuellement sur TF1, la jeune Française de 32 ans a eu de plus en plus de fans sur les réseaux sociaux. Ces derniers ont récemment pu voir la candidate en petite tenue.

La membre de l'ancienne équipe bleue a posté une photo dans sa story Instagram sur laquelle on la voit en train de bronzer, seins nus, dans une piscine. Elle y a ajouté un commentaire: "Pensée pour Brice". Il s'agit là en fait d'une petite pique. Plus tôt dans l'aventure, Cindy s'était offert une petite pause bronzette sur une des plages des îles Fidji où elle avait fait tomber le haut. Brice n'avait pas apprécié ce comportement et l'avait fait savoir aux caméras.

La candidate a quand même caché sa poitrine avec deux emojis. Brice, qui a pris cela à la rigolade, a répondu à Cindy: "Enlève moi ces coeurs".