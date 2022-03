Cas rare dans The Voice Belgique: une candidate éliminée réintègre l'émission. En effet, suite à l'abandon surprise de Kaan la semaine dernière pour "raisons personnelles", Typh Barrow a pu sauver un autre talent pour compléter son équipe et ainsi avoir six talents qui concourront sur la scène des grands lives. Et l'interprète d'Aloha a directement pensé à repêcher Diana Kovalova, la jeune belge d'origine ukrainienne qui avait récolté un quadruple buzz lors des Blinds ( sur Best Part de Daniel Caesar & H.E.R ) et avait décidé d’interpréterd’Angie Stone lors des K.O.

"C’était un déchirement pour moi de la voir partir aux K.O"

"Diana c’était mon coup de cœur sur les Blinds, confesse la coach Typh Barrow, présente depuis la huitième saison, à la RTBF. Il y a une connexion immédiate qui s’est faite avec cette fille. C’était un déchirement pour moi de la voir partir aux K.O. C’était clairement mon plus gros regret de ne pas pouvoir la garder. J’ai immédiatement pensé à elle lorsqu’une place s’est libérée dans mon équipe. J’ai bien revisionné tous les K.O., et je reste bien sur mon choix. On a déjà fait des workshops ensemble et je sais comment elle travaille. Je suis ravie que l’univers ait bien fait les choses pour qu’on puisse se retrouver".

Un talent qu’on retrouvera lors du deuxième live du mardi 15 mars prochain sur La Une et qui concourra donc au sein de l’équipe de Typh Barrow.