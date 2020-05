Légère inquiétude sur le plateau de "C que du kif" hier.

Durant le confinement, Cyril Hanouna continuait d'animer l'émission "Ce soir chez Baba" depuis son salon. Mais depuis l'assouplissement des règles, le trublion du PAF est de retour en plateau avec certains de ses chroniqueurs.

Dans un plateau estival et sans public, la bande continue de réagir à l'actualité dans l'émission appelée désormais "C que du kif". Mais hier, pendant quelques minutes, le "kif" a fait place à l'inquiétude lorsque Valérie Benaïm, une chroniqueuse de longue date, s'est sentie mal.

Après une séquence, on a retrouvé la chroniqueuse couchée sur un canapé, les jambes en l'air. "Les chéris, pendant ce magnéto on a eu un petit souci avec Valérie... qui va bien", tente immédiatement de rassurer Cyril Hanouna. Quelques instants plus tard, on la retrouvait à sa place, mais pas pour longtemps, car l'ancienne présentatrice de Domino Day s'est à nouveau allonger car elle se sentait faible.

Une scène qui a inquiété les nombreux fans de l'émission. Mais qu'ils se rassurent, Valérie Benaïm a finalement tweeté dans la soirée pour rassurer sur son état de santé. Son malaise serait dû à un rendez-vous chez le dentiste: "Merci à tous pour vos adorables messages ! Je suis très touchée ! Une bonne nuit de sommeil et ça va aller. Je vous embrasse de loin. Prenez soin de vous".