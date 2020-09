Aprèsc’est au tour dede connaître une édition spéciale. C’est en tout cas ce qu’annonce. Généralement bien informé, le quotidien français avance même les noms de participants à ce programme destiné à célébrer les dix ans du télécrochet de TF1. Il s’agit de deux figures emblématiques de l’émission : Zazie et Mika. Ceux-ci auraient donné leur accord définitif, toujours selon le journal français. De leur côté, ni TF1 ni la société de production ITV Studios n’ont commenté l’information.

En quatre saisons, entre 2015 et 2018, Zazie a accroché deux victoires à son palmarès, avec Lilian Renaud (2015) et Maëlle Pistoia (2018). Mika, qui a officié dans les fauteuils rouges deux saisons de plus, entre 2014 et 2019, n’en compte peut-être qu’une seule mais elle vaut son pesant de cacahuètes puisque son talent n’était autre que Kendji Girac (2014). Tous les deux avaient fini par céder leur place pour reprendre leurs carrières respectives suite à la sortie de nouveau albums.

Toujours d’après Le Parisien, la première chaîne française entend proposer un casting cinq étoiles pour ce programme anniversaire particulier. Si les participations de Zazie et de Mika se confirment, il restera deux fauteuils à pourvoir. Qui pour s’y installer ? On pense à Garou qui était de la partie lors des saisons 1 à 3 et 5, à Jenifer qui a coaché les talents de la première à la quatrième saison avant de revenir pour la huitième. À moins que Florent Pagny ne coiffe tout le monde sur le poteau.

Membre du jury de la première à la septième saisonde The Voice, ce dernier est de retour pour la saison 10 dont les tournages commenceront au mois de novembre. Avec Vianney, il succède à Lara Fabian et Pascal Obispo. Amel Bent et Marc Lavoine complètent ce banc des coachs.