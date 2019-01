Plus de dix ans après sa création, Un jour, un destin s’arrête sur France 2. Invité de L’Instant M sur France Inter, Takis Candilis, directeur général délégué a l’antenne et aux programmes, a annoncé la mauvaise nouvelle. L’émission créée et présentée par Laurent Delahousse décrypte la vie de personnalités publiques. De Claude François a Brigitte Bardot en passant, plus récemment, par Catherine Deneuve (très mécontente de son numéro dans l’émission) .Le directeur annonce également qu’il est en train de travailler sur une nouvelle émission avec Laurent Delahousse.