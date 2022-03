"J'ai plus le trac pour eux que pour moi mais je suis content de revenir à la maison", avoue Quentin Mosimann, gagnant de la Star Academy 7 et ancien coach de The Voice Belgique durant 4 saisons, après son show d'introduction sur Kiss de Prince. "C'est le premier titre que j'ai chanté, à 19 ans, sur la scène de la Star Academy." Emu et "nostalgique", le dj suisse -qui était heureux de revoir BJ Scott- y voyait une sorte de porte bonheur, "une manière de boucler la boucle" en chantant ce titre de Prince.

Connu pour avoir fait les bêtisiers du monde entier en "se cassant la gueule" suite à Bj Scott qui lui avait enlevé ses lacets, la Mama de The Voice Belgique a voulu se faire pardonner ce mardi soir en lui offrant des nouvelles chaussures! "Ce fut un grand moment de télévision", ont-ils tous deux avoué au sujet de cette glissade sur le plateau du télécrochet.

Après le morceau "Reine" de Dadju interprété par le frère de Gims -invité d'honneur- et les talents de The Voice Belgique, place au verdict sur l'équipe de Christophe Willem. Entre Manal, Mareva, Arthmony et Enola, ce sont le duo Arthmony (repêché par le public) et Enola (repêchée par son coach) qui continuent l'aventure. "Je ne pouvais départager ceux de mon équipe, c'est pourquoi je poursuis avec l'outsider".

Du moonwalk en crocs

Place ensuite à l'équipe de BJ Scott. Entre l'hypnotisante Chloé sur sa reprise de Celeste, l'ovni Alec ("tu trembles d'envie de chanter") sur du Imagine Dragons (Enemy) et le rockeur Raphael qui a "chanté mieux que l'original" (le tube de Maneskin, gagnant du dernier Eurovision) selon Mosimann, la Mama de The Voice Belgique a opté pour son coup coeur alias Alec et le public pour l'accro au rock, et qui a embrassé ses origines italiennes ce soir, nommé Raphael.

L'équipe de Black M est ensuite entrée dans la danse. Et pas n'importe laquelle, du moonwalk en crocs sur le titre de Michael Jackson "Rock My Mind" repris par Levandé. Suivi par le "Laissez-moi danser" de Dalida version Roxane et enfin le terrible Léo Ferré repris par Sekina.

Résultat? Ce sont Sekina (repêchée par le public et validée par Mosimann) et Roxanne (repêché par son coach) qui poursuivent l'aventure. "Levandé sait déjà tout faire, c'est pourquoi je vais soutenir Roxane" dixit Black M.

L'Ukraine à l'honneur et... tout un plateau en larmes

Et pour clôturer ce 2e Live de The Voice Belgique 10, place à la team Typh Barrow. Qui de Valentine (perchée sur son piano), du "power over me" d'Oan (l'introverti puissant) ou de la pépite ukrainienne Diana (repêchée la semaine dernière) vont décrocher les derniers tickets de la saison anniversaire? Cette dernière, namuroise d'origine ukrainienne, a d'ailleurs choisi une chanson de son pays qui a donné des frissons, provoqué des larmes et touché aux tripes tout le plateau de la RTBF. "Avec tout ce qui se passe dans mon pays, j'ai envie de porter la voix". Moment d'une intense émotion avec ce morceau de paix, d'amour et d'espoir intitulé Tebe Nema Syogodni d'Ivan Dorn. "Une claque!" selon sa coach qui salue sa prestation chantée à la fois en ukrainien et en français (comme ce passage: "il n'y a pas d'horizon si tu n'es pas là") et rappelle que Diana a encore de la famille en Ukraine, même si ses parents -présents dans le studio liégeois- reviennent d'Ukraine. "On ne peut rester insensible à ça".

Verdict final? Valentine a été repêchée par le public et... Diana par sa coach. "J'ai décidé à l'instinct et je ne peux pas ne pas continuer avec Diana".

Bref, après les deux premiers Lives, les 16 finalistes à The Voice Belgique 10 sont désormais connus. Rendez-vous mardi prochain, 20h35 sur La Une, pour le troisième Live avec Marc Pinilla (Suarez) en coach d'honneur et Amir en invité.