Une ex compagne de Johnny Hallyday,et accessoirement Miss France 1992, devrait accepter de rejoindre l'émission phare de TF1. En effet, Linda Hardy qui joue comme actrice dans la série "Demain nous appartient" a annoncé être prête à participer à l'émission.

C'est en tout cas ce qu'elle assure dans les colonnes de Paris Match : "Ce n’est pas la première fois qu’on me propose de le faire mais c’est la première fois que je suis en mesure d’accepter. J’ai un appétit pour les expériences nouvelles, j’aime apprendre et autant j’ai besoin d’être rassurée dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, j’ai le goût de l’effort et des challenges".

Pour le moment, TF1 n'a encore rien confirmé à part le nom de Liane Foly. Ces dernières semaines, on a d'ailleurs beaucoup entendu parler de refus comme ceux de Thierry Beccaro et Claire Chazal notamment.

Qui succédera à Clément Rémiens, grand gagnant de la neuvième saison ? Linda Hardy semble très motivée en tout cas !