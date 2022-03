Tatiana Silva, notre Miss Belgique 2005 et présentatrice météo sur TF1 aurait réalisé un sans faute lors de son casting d'après les informations de Voici. “Elle est avenante, agréable, très professionnelle, indique une source proche de la production au magazine français. Elle a prouvé en quelques minutes qu’elle avait les épaules pour le rôle”.

Suite à son départ en juin dernier, l'absence de Karine Ferri n'est plus une surprise. Quant à la Belge de 37 an, oui. Surtout qu' Iris Mittenaere, ex-Miss France et Miss Univers, avait aussi passé le casting. Cette dernière reste néanmoins à la tête du Loto et de Ninja Warior sur TF1.