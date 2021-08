Cette saison, TF1 a décidé de bousculer les habitudes des téléspectateurs. Et, pour cause, les gros programmes de la chaîne vont s’enchaîner ces prochaines semaines. Il faut donc faire des choix stratégiques. Koh-Lanta quitte sa case historique du vendredi soir pour poser ses valises le mardi en prime-time. Danse avec les stars prend sa place et laisse la soirée du samedi à The Voice, la plus belle voix.

Pour son grand retour à l’écran, Une Famille en or, jeu culte dont Camille Combal a désormais les commandes, se retrouve, lui, propulsé en deuxième partie de soirée, après l’émission d’aventure présentée Denis Brogniart, le mardi soir. Les deux épisodes du programme sont diffusés à partir de 23 h 35, une heure très tardive pour un jeu télé qui vise toute la famille.

Face à l’incompréhension des téléspectateurs qui se réjouissaient de voir revenir le divertissement, la chaîne privée s’explique. Interrogé par Média +, Xavier Gandon, le directeur des antennes télé et digitale du groupe TF1, avoue que cette programmation pour le moins surprenante n’était pas leur premier choix. "C’est un jeu dont nous avions lancé la production l’année dernière, en pleine période de Covid. Lors de la première vague, les tournages de nos feuilletons d’access ont été stoppés, et il y avait potentiellement un risque de manquer d’épisodes inédits. Une famille en or serait venue les remplacer en cas d’arrêt d’une de nos séries", explique-t-il en parlant de Demain nous appartient.

Le feuilleton quotidien, porté notamment par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur, n’a toutefois pas souffert de la pandémie à ce point. Après quelques mois d’interruption dus au Covid, les aventures des habitants de Sète ont repris de plus belle sur le petit écran, contraignant Une famille en or à se contenter de la deuxième partie de soirée.

"Un véritable comedy game à l’américaine"

Si ce n’était pas un premier choix, cette case tardive pourrait toutefois bien convenir au programme de Camille Combal dont les codes ne sont plus les mêmes qu’à l’époque, selon Xavier Gandon. "Une Famille en Or a été très fortement modernisée par Camille Combal et ses équipes au point d’en faire un véritable comedy game à l’américaine, explique le directeur. Dans cet esprit, il était cohérent de le programmer en deuxième partie de soirée, au sein d’une soirée divertissement, à la suite de Koh Lanta."