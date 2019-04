Le télécrochet a, pour la deuxième année consécutive, été remporté par le talent de Matthew Irons.

La huitième saison de The Voice Belgique a pris fin, ce mardi soir, sur La Une. Sous le feu des projecteurs, 4 finalistes aux styles différents mais tous aussi talentueux les uns que les autres. Guillaume, Nicholas, Charlotte et Matteo.

La soirée démarre avec Guillaume, talent de l’équipe de Slimane. Malgré quelques erreurs de texte, cette vieille connaissance du coach au bonnet noir a réussi à se sortir par la grande porte du tube de James Arthur, Impossible .

Nicholas, l’ovni de cette saison, a enchaîné en se glissant dans la peau du Jay-Z aux côtés d’une Vitaa qui a presque fait de l’ombre à Beyoncé sur Bonnie and Clyde . Un vent de fraîcheur souffle alors sur le dernier prime de The Voice Belgique qui n’avait, jusqu’ici, jamais compté de rappeur parmi ses finalistes.

Place ensuite à Charlotte. La petite protégée de Matthew Irons a bluffé le public en rappant sur Bodak Yellow de Cardi B. Une nouvelle réussite pour la jeune femme à qui l’on avait dit, étant plus jeune, qu’elle n’était pas faite pour être chanteuse…

Enfin, Matteo fait sa première apparition sur le plateau de la finale avec sa coach, Typh Barrow. Un duo disco qui donne du peps à cette ultime soirée. “Matteo est très talentueux et très attachant” , déclare la chanteuse belge, totalement sous le charme de son talent.

Après avoir arrêté le temps sur Young and Beautiful de Lana del Rey, Matthew Irons et Charlotte laissent place à d’autres prestations époustouflantes. De la revisite d’ Harder, Better, Faster, Stronger des Daft Punk par Nicholas au moment d’intenses émotions qu’a offert Matteo au public en chantant Fix you de Coldplay. Typh Barrow a d’ailleurs fait l’honneur à son talent d’être à l’affiche de ses premières parties.



Des invités de taille