L'humoriste belge est victime d'une arnaque sur Internet.

"Désolé pour celles et ceux qui s'y seraient déjà laissés prendre." Dans une vidéo publiée sur son (vrai) compte Facebook, à savoir "François Pirette (en vrai)", l'humoriste belge a mis en garde ses followers contre plusieurs faux-comptes "François Pirette" qui circulent sur Facebook depuis un certain temps. "Je m'en étais amusé en me disant qu'après tout, si certains trouvent plaisir à s'imaginer être moi, c'est plutôt flatteur, même si ça fait parfois un peu peur. Après tout, c'est vrai que j'ai une vie formidable parce que je comprends qu'avec la famille que j'ai, les amis que j'ai, et, au-delà de ça, ma passion qui est mon métier que j'ai, je comprends que certains aient envie de vivre ma vie", dit-il avec humour avant de citer les différents faux-comptes.

C'est toutefois une découverte bien plus grave qui a poussé François Pirette a s'exprimer par vidéo sur le réseau social. Depuis peu, l'un de ces faux-comptes mène à une arnaque en ligne via l'annonce d'un faux concours. "C'est extraordinaire parce que c'est bien ma tête", s'amuse, dans un premier temps, l'humoriste en ouvrant la page du site frauduleux. "J'y propose des cadeaux, de l'argent, je ne sais quoi. De vous inscrire évidemment contre paiement. Et ça, c'est très grave."

"Nous allons porter plainte", précise celui qui demande à ses followers de relayer un maximum la vidéo afin que cette arnaque fasse le moins de victimes possible.