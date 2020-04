Notre championnat de football est à l’arrêt depuis la crise sanitaire mais la RTBF ne reste pas sur le banc de touche pour autant.

Dès le 27 avril, Benjamin Deceuninck proposera chaque lundi, pendant 26 minutes et durant six semaines, une sorte de "mini- Tri b une" pour les fans de foot. Sous la forme d’un récapitulatif de la saison, il passera en revue tous les gros clubs belges et les différents enjeux qui les concernent. Sans oublier une analyse de la saison de nos Diables rouges ou encore un best-of zapping. Tout se fera à distance, chacun chez soi, qu’il s’agisse du journaliste sportif ou de ses consultants. P.-Y.P.