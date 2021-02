Une deuxième Belge montera également sur la scène de The Voice, la plus belle voix , ce samedi. Originaire de Mons, Laura se présentera par son nom de scène : Camélione, un surnom qu’on lui donne depuis l’enfance et qui est un mélange entre "caméléon" et "lionne".

La musique dans la peau

Fille d’une mère musicienne, la jeune femme de 20 ans a rapidement fait de la musique sa vocation. À 3 ans, elle commence à jouer du piano, son instrument qu’elle maîtrise sur le bout des doigts et avec lequel elle compte bluffer les coachs. Le chant n’arrivera qu’au début de l’adolescence comme un super-héros. Harcelée à l’école, Camélione trouve refuge dans les paroles de ses chansons françaises préférées...