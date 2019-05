"Avec plus d’un million quatre cent cinquante mille visiteurs par an, le parc Walibi reste depuis plus de 40 ans un incontournable du divertissement en Belgique, explique le communiqué envoyé par la chaîne privée. Chaque Belge, qu’il soit enfant, adolescent, parent ou grand-parent, porte en lui un souvenir lié au parc d’attractions. RTL-TVI a décidé de s’immerger dans les coulisses pour vous faire vivre l’envers du décor à travers l’émission Générations Walibi ."

Cette nouvelle série de "docu-reportages" est basée sur le même principe que le succès d’Expédition Pairi Daiza. L’émission sera présentée par David Antoine, en complice du kangourou orange, la mascotte du parc wavrien. Avec Générations Walibi, l’animateur de Radio Contact retrouve ainsi le petit écran, sa dernière apparition sur RTL-TVI datant de septembre 2018 avec Hôtel Romantique aux côtés de Sophie Pendeville et Jean-Michel Zecca. Ce nouveau magazine dominical bientôt diffusé l’après-midi sur RTL-TVI, révélera la machine de guerre qui grouille dans les coulisses du célèbre parc d’attractions de Wavre.