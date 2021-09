Ses nombreuses années à la présentation desur RTL-TVI l'ont prouvé à plusieurs reprises: Sandrine Dans est parfaite dans le rôle de confidente. Son oreille attentive, son naturel et son empathie ont fait de cette émission l'une des plus grosses locomotives de la chaîne privée. A partir du 8 octobre prochain, dans une nouvelle émission intitulée, l'animatrice dese frottera à nouveau à l'exercice dans lequel elle excelle.

Le temps de 4 épisodes, elle ira à la rencontre de six jeunes Belges formés au métiers des urgences qui feront leurs premiers pas dans la vie professionnelle. "Justine la pompier, le trio inséparable de vétérinaires (avec 2 Aurélie et Louise), le médecin urgentiste Julian et l’inspecteur de police Benjamin", indique RTL-TVI. En fin d'émission, Sandrine Dans retrouvera ces jeunes un an après leurs premiers pas. Une occasion de partager l'analyse de leurs débuts, leur évolution et leurs attentes.