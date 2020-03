La chaîne privée planche sur un nouveau magazine consacré aux têtes couronnées.

Les clics sur les réseaux sociaux et sur les sites web ainsi que les bons chiffres réalisés par le premier numéro d’Exclusif consacré à Meghan Markle et Harry en sont la preuve : les téléspectateurs sont plus que jamais demandeurs d’histoires sur les têtes couronnées. Un domaine que RTL-TVI a quelque peu mis de côté ces dernières années avec l’arrêt de Place royale, magazine qui aurait fêté son 25e anniversaire en 2019.

La chaîne privée n’est toutefois pas insensible à l’intérêt grandissant que le public porte au gotha, redevenu un sujet à la mode. Interrogé par nos soins, Georges Huercano, responsable des magazines de RTL Belgium, nous a confié que l’arrivée d’une nouvelle émission consacrée aux têtes couronnées était " en cours de réflexion ", avec une mise à l’antenne à la rentrée prochain si cela se fait. " On est conscients que tout ce qui tourne autour du gotha, en Belgique et ailleurs, intéresse beaucoup le public belge ", déclare-t-il.