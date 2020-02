Aude Thévenin ( Kaamelott, Caméra Café, etc.) rejoint l’équipe du feuilleton.

Ça bouge du côté de Demain nous appartient. Sur le départ, Sarah Farahmand, productrice du feuilleton de La Une et TF1, cède les commandes du feuilleton à Aude Thévenin.

Cette dernière n’est pas une inconnue du petit écran. Celle qui va désormais apporter sa touche aux aventures de Chloé (Ingrid Chauvin) et sa bande, a, en effet, été à la tête de plusieurs productions de taille comme Kaamelott, Scènes de ménage ou encore Caméra Café. "Nous sommes ravis d’accueillir Aude au sein du groupe. Son expérience dans la production et sa vision de directrice artistique seront des atouts pour produire Demain nous appartient et continuer à faire rêver des millions de Français. J’en profite pour remercier Sarah pour son investissement de tous les instants dans DNA et la féliciter pour son rôle majeur dans le succès de cette belle entreprise collective", a fait savoir Guillaume de Menthon, président du groupe TelFrance qui produit Demain nous appartient.

Aude Thévenin travaillera aux côtés des producteurs Vincent Meslet et Sophie Ferrario. Auparavant, elle a également occupé plusieurs postes au sein de la chaîne M6, à savoir chef de l’unité musique et divertissement et conseillère des programmes du pôle fiction.

Il n’est pas impossible que la nouvelle productrice prenne également en main le projet de spin-off de Demain nous appartient qui devrait voir le jour cet été. Avec Clément Rémiens et Hector Langevin au casting, celui-ci se concentrerait sur le quotidien des adolescents de la série d’origine.