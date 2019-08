Une nouvelle radio dédiée aux plus de 60 ans débarquera sur le web en format digital et en DAB+ dès le 4 novembre prochain, a annoncé lundi N-Group, qui chapeaute Nostalgie, NRJ et Chérie FM, lors de la conférence de presse de présentation des grilles de rentrée.

Sous l'appellation "Nostalgie +", elle proposera un contenu adapté à la "silver économie" (aux seniors, ndlr), "en complémentarité et dans le prolongement" de l'offre de Nostalgie. En vue de la création de cette nouvelle radio, NGroup s'est vu octroyer, mi-juillet, un réseau DAB+ par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le cadre de l'appel d'offres global pour l'attribution de nouvelles radiofréquences.

Dans le dossier introduit auprès du CSA, la quatrième marque était jusqu'à présent annoncée sous le nom de "Goldie" mais elle arrivera finalement sur les ondes en tant que "Nostalgie +".

Cette appellation a été choisie pour plusieurs raisons. "Il y a tout d'abord une prolongation naturelle de Nostalgie sur tout un catalogue qu'on ne diffuse pas, plus ou pas assez", explique l'administrateur délégué Marc Vossen. Par ailleurs, "cela prend des années pour imposer une nouvelle marque. C'est donc évidemment beaucoup plus facile d'utiliser une marque comme Nostalgie pour valoriser la nouvelle offre, que de faire le travail sur Goldie".

Concrètement, "Nostalgie +" arrivera sur les ondes durant la semaine de la radio digitale du DAB+ qui aura lieu du 4 au 10 novembre. Dès son lancement, elle proposera un flux musical. Quant au démarrage des programmes en tant que tels, il est attendu pour début 2020, a précisé Marc Vossen, sans en livrer davantage sur la programmation. "Il est encore trop tôt pour dévoiler le produit musical que l'on proposera. Les équipes sont en plein travail. Il reste des choses à peaufiner."