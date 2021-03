Mardi soir, la RTBF diffusait la dernière session de duels, la deuxième phase de la compétition The Voice. À la fin de l'émission, l'animatrice Maureen Louys a fait le tour des quatre équipes, maintenant au complet pour les lives, et a annoncé rapidement qu'un candidat, Youssef, avait décidé de ne pas poursuivre l'aventure, sans donner plus d'informations.

Mais ce mercredi, la RTBF a fait savoir que le candidat, initialement dans l'équipe de BJ Scott puis repêché aux duels par Typh Barrow, n'avait pas souhaité se soumettre à certaines obligations imposées par l'émission. "En tant que Talent de The Voice Belgique, il était soumis à un certain nombre d’obligations contractuelles dont la signature du contrat 'long form' rédigé par Universal Music Belgium pour pouvoir accéder aux Lives. [...] Youssef Ben Soltane a manifesté son désir de ne pas se plier à ces obligations, en toute connaissance de cause, et par conséquence, il a préféré se retirer de la compétition", détaille la chaîne publique sur son site internet. La RTBF souligne que ce contrat est signé par tous les candidats, "depuis la création de The Voice Belgique il y a 10 ans maintenant". Ces consignes sont d'ailleurs d'application dans tous les pays où est organisé The Voice. "La production de The Voice Belgique déplore ce choix et en prend acte", conclut la chaîne.