TF1 prépare une quatrième saison de la série. De nombreux changements sont à prévoir.

Pendant trois saisons, plus de 5 millions de Français ont consacré, chaque lundi, leur rendez-vous télé aux Bracelets rouges sur TF1. Ceux-ci seront ravis de savoir que la série adaptée de la fiction télé espagnole Polseres vermelles sera bientôt de retour pour une saison supplémentaire. Une information donnée par le scénariste et réalisateur Nicolas Cuche à nos confrères d’ Allocin é .

Celui-ci ne fera toutefois pas partie de cette nouvelle aventure. "Pour moi, il était clair dès le début de la saison 2 qu’il fallait poursuivre avec une saison 3, dit-il. Il était primordial de montrer les personnages dans leur vie d’après l’hôpital et on n’avait pas du tout envie de les quitter, moi le premier. Je suis très attaché à cette bande de comédiens qui a grandi sous nos yeux et qui est merveilleuse. Mais je savais aussi qu’on ne pouvait pas faire durer leurs aventures éternellement. La saison 3 clôture bien leurs histoires. Je ne travaillerai pas sur la saison 4 mais je sais qu’elle est en écriture."

Cette quatrième saison ne fera toutefois pas office de suite mais plutôt de "reboot". Le tournage s’effectuera toujours dans les mêmes décors mais les personnages, eux, seront différents. Adieu donc la bande à Mehdi, Clément, Roxane et Nour. Il y aura de nouveaux patients "peut-être un peu plus jeunes", avec de nouvelles pathologies "très fortes" et des intrigues "différentes", continue le réalisateur au média français. À ce stade, aucune information n’a toutefois été donnée concernant le retour d’un ou plusieurs personnages phares de la série.

La date du retour pas encore fixée

Le retour des Bracelets rouges sur le petit écran n’aura cependant pas lieu tout de suite puisque le tournage a été reporté suite au confinement. Les téléspectateurs devront donc s’armer de patience...