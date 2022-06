Alors que Koh-Lanta: Le Totem maudit vient de se terminer sur TF1 , la chaîne privée prépare déjà ses autres nouveaux grands rendez-vous. Outre qui reviendra à la rentrée avec un banc de coach exceptionnel composé de Louane, Kendji Girac, Julien Doré et Patrick Fiori , les téléspectateurs attendent le retour de. A ce propos, le journaliste Clément Garin, chroniqueur sur C8, a dévoilé en exclusivité l'identité de trois des douze candidats qui feront partie du casting de la saison 12 attendue à l'automne prochain.

Il annonce, dans un premier temps, la participation de Clara Lazzari, finaliste de la 5e saison de The Voice Kids qui a représenté la France au Concours Eurovision de la chanson junior 2019 avec la chanson Bim bam toi en 2019. Âgée de 16 ans, la jeune chanteuse a déjà sorti deux albums en solo, "L'autre moi" en 2020 et "Sans filtre" en 2021.

L'ancien champion français de judo David Douillet ferait également partie des festivités d'ici quelques mois révèle le journaliste. Loin des "dojos" depuis des années, l'homme de près de 2 mètres de haut s'est tourné vers la politique après sa carrière sportive et est désormais homme d'affaires.

Enfin, le nom de Billy Crawford a également été avancé. Révélé au grand public au début des années 2000 avec les tubes Trackin, When You Think about Me ou encore You Didn't Expect That, le chanteur philippino-américain s'est fait discret ces dernières années en Europe. Aux Philippines, ce dernier est toutefois devenu une véritable star jonglant entre musique, comédie et animation télé.

Si l'on ne connait pas le niveau de danse de Clara Lazzari et David Douillet, on peut imaginer que Billy Crawford sera l'un des candidats les plus prometteurs de cette saison. Et, pour cause, le chanteur danse depuis son plus jeune âge. A seulement 14 ans, il a même foulé le parquet des MTV Video Music Awards 1995 aux côtés de Michael Jackson. L'ex-compagnon de Lorie succédera-t-il à Tayc, grand gagnant de la saison dernière? En tout cas, il pourrait être un adversaire redoutable pour les autres candidats...