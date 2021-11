Le prime de ce samedi soir sur TF1, Anne-Laure Sibon l’attend avec impatience. Et, pour cause, celui-ci mettra en images les retrouvailles des candidats de la deuxième saison de la Star Academy, celle à laquelle elle a participé. Vingt ans séparent ces deux expériences et, pourtant, "c’est comme si c’était hier", nous dit-elle. "Quand on m’a proposé de participer à cette émission anniversaire, je n’ai pas hésité une seule seconde. J’ai tout fait pour me rendre disponible pour cet événement", explique l’ancienne candidate. "J’ai pris beaucoup de plaisir à chanter aux côtés de Nolwenn Leroy et Emma Daumas avec qui j’avais travaillé en amont. On s’est rendu compte que le temps n’avait rien effacé. Le chemin que nous avons parcouru ensemble fait qu’on se connaît par cœur."

