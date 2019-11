Pour la troisième année consécutive, Noël se fête avant l’heure sur TF1. Un mois jour pour jour avant le 25 décembre, Valérie Damidot lance à nouveau la compétition du Plus beau Noël. Chaque semaine, quatre familles vont se recevoir à tour de rôle et se noter pour déterminer qui a organisé le plus magique des Noëls. Tout cela sous l’œil expert de l’as de la décoration qui sera, pour la première fois, accompagnée d’un deuxième spécialiste, le chef cuisinier Juan Arbelaez. "C’est la grande nouveauté de cette saison. Il me semblait plus légitime qu’un vrai cuisinier juge les menus de Noël de nos candidats", explique Valérie Damidot qui, tout au long de l’émission, réalisera des tutoriels aux côtés de son nouvel acolyte. "On donnera plusieurs petites astuces aux téléspectateurs. On leur montera, par exemple, comment réaliser une boule de Noël ou comment cuisiner un repas pour recevoir des convives." Voilà de quoi rythmer davantage l’émission.

