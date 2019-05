Après être repartie avec le pactole du Septante et un, Vanessa, 43 ans, originaire de Rongy dans le Hainaut, est en train de faire un carton dans Les Associés sur La Une. Ce vendredi, cette employée du service clients de Couplet Sugars a battu le record de guillotines dans le jeu présenté par Sara de Paduwa. En d’autres mots, elle a enchaîné six victoires d’affilée. Sa cagnotte s’élève à 2 625 €.

"La première fois que j’ai participé à l’émission, j’étais très stressée. Puis, quand je suis devenue championne, mon objectif était atteint. J’étais donc un peu plus décontractée lors des tournages suivants", explique celle qui jusqu’ici suivait l’émission depuis son canapé. "Quand je regardais Les Associés, je me disais que je répondais assez facilement aux questions. J’ai donc posé ma candidature, répondu à un questionnaire et passé le casting. L’équipe m’a ensuite recontactée pour dire que j’avais été choisie."

Selon vous, quelle est votre force dans Les Associés ?

"Je m’informe beaucoup quotidiennement. J’ai aussi une bonne culture générale. Je n’ai donc pas vraiment dû me préparer."

Un petit mot sur Sara de Paduwa, animatrice du jeu ?

"Sara est super. Encore plus sympathique qu’à la télé. Elle met rapidement les différents candidats à l’aise et veille à ce qu’il n’y ait pas de barrières entre eux."

Que comptez-vous faire avec votre cagnotte ?

"J’aimerais acheter une nouvelle cuisine et voyager du côté de l’Amérique du Nord. Tout dépendra de la somme que j’empocherai à la fin de ma participation."

Quels sont les retours concernant votre participation ?

"J’ai de très bons retours. C’est très marrant parce que tout le monde me parle de ça. De mon coiffeur aux institutrices de mon fils en passant par les parents d’élèves. D’anciennes connaissances m’ont également recontactée."

Votre expérience vous donne-t-elle envie de participer à un autre jeu télévisé ?

"J’aimerais, un jour, participer à Tout le monde veut prendre sa place . J’ai passé le casting il y a dix ans mais je n’ai malheureusement pas été choisie. Je ne m’avoue toutefois pas vaincue !"