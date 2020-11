Vendredi prochain, ce seront donc Loïc, Brice et Alexandra qui se mesureront à l’épreuve mythique et tant attendue des poteaux. Le "Graal" que les autres aventuriers regrettent de ne pas avoir atteint. Ces derniers supportent toutefois leurs camarades pour cette étape qui demande à la fois un moral d’acier et un équilibre sans faille.

Éliminés cette semaine, Dorian et Lola nous ont donné leurs pronostics. "Même si Alexandra a fait un parcours remarquable, je souhaite voir un garçon triompher, à titre personnel, car j’adore Loïc et Brice", avoue Dorian. "Sur les poteaux, je vois Loïc sortir son épingle du jeu. Parce qu’il a montré à quel point il était fort en équilibre. Je ne vois pas Alexandra assez solide sur les poteaux. Si Loïc les remporte, je le vois bien gagner Koh-Lanta car il est apprécié de tous."

Même son de cloche du côté de Lola : "Si on analyse le profil des aventuriers qui seront sur les poteaux, il ressort que Loïc serait vraiment capable de remporter l’épreuve parce qu’il a un sens de l’équilibre impressionnant et surtout le mental qui va avec."