Les télécrochets, certains les adorent, d’autres les détestent. Dans une interview accordée à Femme actuelle, Véronique Sanson n’a pas caché son aversion pour ces derniers et en particulier celui qui fait, depuis dix ans, les belles années de TF1. “Je n’aime pas trop les émissions comme The Voice, alors qu’il y a mon pote Vianney comme juré. Je ne comprends pas comment on peut juger les gens. Ça me consterne !”, déclare la chanteuse française qui ajoute : “Si on me le demandait, je ne pourrais jamais accepter. Qui suis-je pour juger ?”

La saison dernière, l’ancienne muse de Michel Berger avait tout de même accepté de participer à l’émission en tant que co-coach pour aider les talents de son ami Vianney. “Convaincre Patrick Bruel n’a pas été compliqué puisqu’il est familier de l’émission, a expliqué l’interprète de Beau-papa à Télé Loisirs. Véronique, elle, avait une inquiétude magnifique qui ne m’a pas étonné de sa part. Pour être honnête, j’avais un peu la même avant de m’engager dans cette aventure. Elle ne voulait pas être juge. Je l’ai rassurée en lui disant que ce n’était justement pas ce qu’on nous demandait d’être. Qu’on nous demandait de faire de la musique. Je lui ai donc promis de ne faire que de la musique, d’être autour d’un piano. Je lui ai présenté cela ‘comme une session d’enregistrement en studio’et c’est ça qui lui a donné envie de vivre cette expérience”.

Selon l’artiste, en studio, Véronique Sanson est “d’une exigence rare”. “Cela ne pouvait qu’apporter beaucoup aux talents. Elle était là à chercher avec moi, avec les talents qu’on avait en face de nous, des solutions pour améliorer leur interprétation. Elle n’était pas là en juge à dire ‘ça, c’est bien, ça, ce n’est pas bien’. C’est un truc qu’elle fait depuis des dizaines d’années donc cela s’est fait assez naturellement au final.”