Comme son nom l’indique, Vers la r’émission est le récit des débuts d’un long combat qu’elle a entrepris face à la maladie. Mais aussi et surtout, le témoignage de toutes les expériences positives qui ont suivi cette annonce coup de poing. À savoir "des moments privilégiés et intenses avec mon entourage aux premiers contacts bienveillants avec le milieu médical". Sa détermination et sa spontanéité font le reste. "Le message que j’aimerais transmettre est de prendre soin de soi, de s’écouter et de se faire dépister selon les recommandations médicales. Si j’arrive à sensibiliser à travers le partage de mon expérience, j’aurai tout gagné !"

À la recherche de l’élément déclencheur

Lors de notre reportage dans le cadre du Télévie, Delphine Luna nous a invités à suivre la première séance de ses podcasts avec le médecin homéopathe Eduard Van den Bogaert. Lequel lui évoquait notamment l’importance du bagage et des chocs personnels dans le développement d’un cancer. L’animatrice connaitrait-elle cet élément déclencheur ? "Génétiquement, même si ce n’est pas positif, je pense qu’il y avait vraiment beaucoup de probabilité que je l’ai, confesse-t-elle. Car, dans la famille, il y a eu énormément de cancers. Après, il y a eu des petites choses qui se sont passées et que je voudrais approfondir avec le docteur." La djette de 47 ans s’explique. "Autant je travaille sur la guérison, autant il y a l’après aussi. Et, dans mon cas, un cancer du sein triple négatif, les chiffres ne sont pas très encourageants… car il y a beaucoup de récidives malgré tout. Mais mon prochain combat est justement de tout faire pour aller chercher cette petite erreur afin de ne pas la reproduire. J’ai perdu mon petit chien, Oscar, il avait 15 ans. On savait qu’il faisait énormément partie de ma vie. On a parlé de l’enfance aussi et des chocs qu’il peut y avoir. Aurai-je considéré mon chien comme mon enfant ? Ça pourrait être ça, comme les conflits avec le père et… plein d’autres choses."

Mademoiselle Luna, qui n’en oublie pas sa "to do list" (aller en vacances, prendre du temps pour elle, etc.) n’a peut-être pas encore la réponse à ces questions mais "je vais chercher. C’est un cheminement très intéressant, conclut-elle. Si on a envie de croire en ça et de croire en l’individualité d’une personne comme dit le docteur, qu’on n’est pas tous fait pareil, je pense que c’est une chouette dynamique aussi !"