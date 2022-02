Après avoir franchi, avec succès, le cap des dix saisons – près de 5,3 millions de téléspectateurs français ont suivi le programme au printemps dernier –, The Voice, la plus belle voix est de retour ce samedi avec une onzième saison sur TF1 et toujours le même banc de coachs : Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney. “C’est la première fois qu’on ne change pas le quatuor, explique Rémi Faure, directeur des programmes de flux chez TF1. On l’a fait parce que ces quatre-là avaient la capacité de renouveler l’émission d’eux-mêmes, tellement ils sont sincères, authentiques et généreux.”

Coach emblématique du programme, avec 10 saisons au compteur, Florent Pagny aborde ce nouveau chapitre avec autant d’enthousiasme que pour les précédents. “Les voix, c’est comme l’ADN, il n’y en a jamais deux identiques. Elles peuvent se ressembler mais la personne est différente, explique l’interprète de Ma liberté de penser. On a la chance d’avoir, à chaque fois, une nouvelle aventure.”