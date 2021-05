Les saisons de The Voice, la plus belle voix passent et ne se ressemblent pas. Cette année, en plus d’avoir été marqué par la présence de talents de haut niveau, le télécrochet a pu retrouver un peu de mordant grâce à l’arrivée de Vianney sur le banc des coachs.

Véritable star du moment, l’interprète de Beau-papa était très attendu sur les fauteuils rouges. Comment allait-il gérer cette nouvelle casquette de coach ? Allait-il trouver sa place aux côtés de Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine, tous trois habitués du programme ? Est-il trop jeune ou pas assez expérimenté ? Les questions fusaient sur les réseaux sociaux. Tout le monde y allait de son avis.

Le déroulé de cette dixième saison ne laisse planer aucun doute : Vianney a gagné son pari. Et ce, dès la première Audition à l’aveugle. D’abord surpris par son énergie débordante et ses multiples positions sur le fauteuil (il le dit lui-même, il ne sait pas rester en place “plus de 30 secondes”), les fans de The Voice, la plus belle voix ont ensuite souligné son bon argumentaire à la fin de chaque prestation. Des prises de parole qui ont parfois troublé ses camarades de fauteuil avec qui le feeling et les vannes passent plutôt bien.” Entre nous, c’est trop puissant !”, déclare à ce propos Amel Bent dans les colonnes de Télé Star. Entre Vianney et elle, il y a eu un véritable coup de foudre amical.

Mentissa Aziza, son talent et son amie

C’est au côté de la Belge Mentissa Aziza, premier talent à avoir rejoint son équipe, que Vianney vivra la finale de The Voice, la plus belle voix, ce samedi soir. Entre le coach et son élève, une véritable complicité est née. La jeune femme originaire de Denderleeuw parle même “d’un début d’amitié”. “C’est une rencontre musicale très importante pour moi. Vianney ne joue pas de jeu. Il est humble, simple et honnête”, nous confiait-elle avant la demi-finale. Une bonne entente qui a réussi à transparaître lors de leur premier duo sur Parce que c’est toi d’Axelle Red et qui a, de la sorte, ajouté un moment suspendu à cette dixième saison.