Pour sa dixième saison diffusée en 2021, The Voice version française tente de se renouveler. L’émission dit au revoir à Lara Fabian et Pascal Obispo pour accueillir à nouveau Florent Pagny, comme l’annonce Pure Medias. Le coach emblématique avait participé aux sept premières saisons. L’année dernière, le chanteur de 58 ans avait assuré qu’il avait entendu beaucoup de gens qui chantent bien et qu’il s’était rendu compte qu’il avait “du mal à s’enflammer” car il était devenu trop habitué. Après une pause de deux ans, il semble désormais prêt à retrouver son fauteuil et son rôle.

Le télécrochet devrait également accueillir un nouveau venu parmi l’équipe : Vianney. L’interprète qui vient de sortir son nouveau titre “Beau-Papa” avait refusé à plusieurs reprises les avances de TF1 pour les éditions précédentes. “Quand j’écris des chansons, je sais ce que je fais. Je peux être très critique de mon travail, en studio quand je travaille avec un artiste, je peux tout lui dire. En revanche, ne pas me retourner sur quelqu’un qui met tout son cœur sur une presta, je ne trouve pas ça choquant quand je le regarde mais je sais que si j’y étais, je sais que j’aurais le cœur serré et je ne serais pas bien”, avait-il expliqué sur RTL en 2018. Un changement d’avis qui ravira sans doute ses fans, qui pourront donc observer ses premiers pas de coach aux côtés de Marc Lavoine et d’Amel Bent l'année prochaine.