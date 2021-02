Depuis presque un an, le monde artistique souffre. Privés de scène, les chanteurs essayent de s’adapter en proposant, par exemple, des shows en live stream. Une solution “par défaut”, qui ne remplacera cependant jamais la chaleur et les applaudissements du vrai public.

À partir de ce 6 février, TF1 mettra, de son côté, la scène de The Voice, la plus belle voix à disposition de nombreux artistes pour une dixième saison dont le tournage s’est déroulé “dans le respect le plus strict des mesures sanitaires”, précise Nikos Aliagas qui a présenté les Auditions à l’aveugle et les Battles devant des gradins vides mais face à un écran virtuel. “On est suspendu à cette réalité mais, on a envie daller le plus loin possible.”

Un banc de coachs exceptionnel

Pour cette saison anniversaire, quatre grands artistes aux univers distincts s’installeront sur le banc des coachs. Aux côtés d’Amel Bent et Marc Lavoine, les téléspectateurs retrouveront Florent Pagny, juré phare de l’émission qui fait son retour après deux ans d’absence, mais également Vianney, plus jeune coach de l’histoire de The Voice, la plus belle voix...