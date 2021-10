Avec quatreet) au compteur, Coumba est une aventurière avertie. Très stratège, l'ancienne hôtesse de l'air a été l'initiatrice d'une alliance 100 % féminine dans ceavant de revenir sur sa décision et d'éliminer Candice. Un comportement que la principale intéressée n'a pas compris, au même titre que les téléspectateurs.

Sur sa page Instagram, l'aventurière a toutefois reconnu son erreur. "Candice, mon plus grand regret sur cette aventure. J’ai tellement honte de moi", écrivait-elle alors. "Tu m’as fait confiance et je t’ai trahi.Tu comptais sur moi et je n’ai pas été à la hauteur. Cette aventure rend folle, fait perdre la lucidité et j’ai pas réfléchi… Cela fait 4 mois que nous sommes rentrés de l’aventure et il n’y pas eu un jour où je n’ai pas regretté mon comportement vis à vis de toi. Je ne pourrais jamais rattraper ce que j’ai fait mais je ferai tout pour me faire pardonner et me racheter même si cela doit durer toute ma vie… J’ai été exécrable et pas correcte envers toi et j’en suis désolée ma poupée. Je t’adore ma belle, tu es tellement extraordinaire. Pardonne moi".

Ces mots n'ont toutefois pas calmé certains fans de Koh-Lanta, furieux contre le comportement de Coumba. Dans une story Instagram, cette dernière a partagé les nombreux messages de haine qui lui étaient adressés au quotidien. Afin de mettre un terme à ces derniers, elle décide alors d'employer la manière forte : "Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes choix, mon comportement, etc. Mais de là à m'insulter quotidiennement ... Bref, je ne laisserai plus passer à partir de ce jour !", écrit-elle avant d'annoncer qu'elle allait porter plainte. "Mes chers, une injure publique est réprimée par la loi de 1881 (article 33), qui la punit d'une amende de 12 000 euros. La cyber police retrouve même les créateurs de faux-comptes", rappelle-t-elle.

Plusieurs aventuriers n'ont pas tardé à partager la publication de Coumba et à faire savoir leur indignation face à ces messages haineux. "Les mentalités ont du mal à évoluer, chaque Koh-Lanta doit rester un jeu", écrit Claude. "Quand je lis ça, j'ai franchement mal au coeur", déclare, de son côté, Alix."Parce que rien ne justifie ce genre d'insulte... Parce que Koh-Lanta n'est rien d'autre qu'un jeu. Je soutiens Coumba. Stop au harcèlement", écrit Clémence. Et la liste des personnes qui ont apporté leur soutien à Coumba est encore longue...