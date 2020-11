Rencontre avec Victor Meutelet, la nouvelle coqueluche de la télévision et du cinéma français.

Octobre dernier. Alors que Waterloo Historical Film Festival vient à peine de démarrer, nous rencontrons Victor Meutelet, comédien français en vogue (Le Voyage de Fanny, Le Bazar de la Charité, Grand Hôtel ou encore Emily in Paris), choisi pour être l’un des membres du jury de l’événement. "Nous avons huit films à voir et quatre prix à décerner", dit-il avant d’ajouter qu’il regardera les différentes productions comme un "spectateur classique". "La seule différence, c’est qu’après la diffusion, je me retrouverai autour d’une table avec les autres jurés pour débattre de ce qu’on vient de visionner. Tout est une question de sensibilité. Pour moi, le meilleur film sera celui qui m’a le plus touché et que j’aurai le plaisir de revoir chez moi."