Vincent, l’ancien ambassadeur des jaunes et fort apprécié des téléspectateurs (notamment pour ses répliques cultes ), a malheureusement été éliminé vendredi dernier suite à la terrible loi des armes secrètes. Ce qui a engendré un tollé sur les réseaux sociaux -même Denis Brogniart a dû monter au créneau- dont on vous dévoilait tous les détails ici

Mais afin de faire toute la lumière sur cette affaire des armes secrètes, Cyril Hanouna a demandé à ses équipes de TPMP de contacter la production de Koh-Lanta afin de savoir quand et comment sont placées les fameuses armes secrètes dans l’aventure et qui ont été fatales pour Vincent et Laetitia. Une note a alors été transmise à l'émission. “Selon la production, Lucie, qui est très proche de Maxine, s’est servie du bracelet noir parce qu’elle était très proche d’elle dans l’émission et qu’elle craignait pour elle, a ainsi lu Cyril Hanouna, hier soir, dans TPMP. Les armes secrètes sont placées avant le début du jeu sur l’île, afin de pouvoir faire filmer et faire des plans de coupe pour tout expliquer aux téléspectateurs."

Fin de polémique?