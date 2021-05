Eliminé vendredi dernier, suite à l'épisode sur les destins liés, Vincent fait partie des aventuriers qui ont marqué. Et cela, surtout suite à son vote contre Shanice, son ancienne camarade Jaune dont il n'a pas aimé les coups de pression. Celle-ci voulait, en effet, que l'aventurier vote contre Laure alors qu'il avait donné sa parole de ne pas voter contre elle., nous expliquait-t-il dans cet article

A la caméra, l'analyste financier, parlant parfaitement anglais, n'avait pas caché son extrême agacement en lançant : "I don't want this!" ("Je ne veux pa de ça!" en français), une expression inattendue qui a ensuite fait le tour de la Toile. Si bien que Vincent a décidé de la déposer pour en faire une marque et pour pouvoir gérer son utilisation commerciale. "Je l'ai déposée il y a quelques jours. J'ai vu avec mon avocat pour faire toutes les procédures pour que ce soit déposé", a expliqué l'aventurier à LCI, qui a également fait savoir qu'il aimerait utiliser son expérience à Koh-Lanta comme tremplin pour démarrer une carrière dans la comédie.